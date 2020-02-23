В некоторых населённых пунктах Хынчештского района не будет света в воскресенье

0

Premier Energy Distribution сообщает, что в воскресенье, 23 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

Хынчешты:

с. Лэпушна – ул. 50 Лет Октября, Г. Котовский, Матросов, Механизаторов, М. Лермонтов, Советов – частично с 08:30 – 20:00;

с. Логэнешть – ул. И. Крянгэ, И. Некулче, Логэнешть, М. Когылничану – частично с 08:30 – 19:30;

с. Кэрпинянка – ул Кэрпинянкэ, Индепенденцей – частично 08:30 – 19:30;

с. Валя Флорий – частично с 08:30 – 19:30.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону круглосуточной службы: 022-43-11-11.