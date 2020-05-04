В некоторых населенных пунктах от ливней с градом пострадал урожай

В некоторых населенных пунктах от ливней с градом пострадал урожай

Проливные дожди с градом, зарегистрированные 2-3 мая, нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам в некоторых населённых пунктах страны.

В частности, в селе Филипень Леовского района осадки уничтожили 15 га овощей и 9 га люцерны. Дождём размыло порядка 1 га посевных площадей, а в Гагаузии пострадали 72 га садов. Ущерб подсчитывают и в селе Инешть Теленештского района, где дождем уничтожило сельхозплощади с подсолнечником и кукурузой.

Напомним, что «жёлтый код» в связи с грозами и градом будет действовать и до 23.00 сегодняшнего дня.

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