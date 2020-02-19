В наследство от отца: мужчина во время уборки дома нашёл боеприпасы

В наследство от отца: мужчина во время уборки дома нашёл боеприпасы

Во время уборки чердака родительского дома житель села Суклея обнаружил коробку с патронами. О находке мужчина сообщил в милицию.

На место происшествия прибыли специалисты. Боеприпасы предположительно являлись патронами к револьверу системы Нагана. Они изъяты и направлены на экспертизу. Установлено, что патроны принадлежали покойному отцу сельчанина.

Гражданам напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

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