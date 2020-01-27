Жители Сынджеры и Реваки останутся во вторник без воды

0

Потребители на нескольких улицах в Сынджере и селе Ревака останутся во вторник, 28 января, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Как передаёт ipn.md, водоснабжение в Сынджере будет приостановлено на улицах Нукарилор, Дачией, М. Донич, Мунчешть, М. Еминеску, А. Матеевич, Дялул Леулуй, Шляхул Пухоюлуй, Крэсеску, а также на улицах Сфатул Цэрий, Миорица, Фынтына Скинулуй, Мирча чел Бэтрын, Плаюлуй и на переулке Плаюлуй. Воды не будет и на улицах Академик С. Радэуцану, Четатя Албэ, Александру чел Бун, Н. Тестемицану, Хотин и на переулке Хотин.

В селе Ревака отключения водоснабжения планируются на предприятиях “Орион”, “Феникс”, “Траком”, “Негник”, “Фёникс”, “Заря”, “Помушоара”, “Монтатор”, “Фурникар-Олимп”, “Сириус”, “Ла одихнэ” и “Ориент”.

После завершения ремонтных работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.