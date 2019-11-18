В НАОЗ напомнили гражданам о необходимости вакцинации от дифтерии

В НАОЗ напомнили гражданам о необходимости вакцинации от дифтерии

Национальное агентство общественного здравоохранения предупреждает граждан об опасности заболевания дифтерией в связи с тем, что на Украине в течение октября-ноября был зарегистрирован 21 подобный случай. Гражданам настоятельно рекомендована иммунизация, которая проводится бесплатно после обращения к семейному врачу.

В Молдове у 90-95% детей имеются вакцины против дифтерии, однако взрослые вакцинированы лишь частично, что увеличивает опасность распространения заболевания, пишет unimedia.info.

Передача заболевания от пациента или носителя в основном осуществляется воздушно-капельным путём через кашель и чиханье, особенно в замкнутых пространствах (дома, учебные заведения, медицинские учреждения и т. д.). Передача также может осуществляться через рукопожатия и предметы, загрязнённые носителями дифтерии.

Вакцинация против дифтерии является единственным надёжным способом предотвращения инфекции. Подобные меры снижают распространение заболевания, количество осложнений и летальных исходов.

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