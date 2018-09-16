В Национальном дне вина в Кишиневе примут участие 60 местных производителей

В Национальном дне вина в Кишиневе примут участие 60 местных производителей

Мероприятие, которое организовывается в нашей стране уже в 17 раз, пройдет под общим лозунгом “Вино от души Молдовы” 6-7 октября этого года.

На протяжении этих двух дней в столице будут обустроены выставочные стенды производителей вина, организована ярмарка ремесленников, винная школа, художественная зона, площадь, предназначенная для употребления еды, винные туры и импровизированные крестьянские избы.

В прошлом году Национальный день вина объединил 47 местных производителей и привлек много иностранных туристов.

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