В начале октября столичным маршруткам предстоит пройти технические проверки

В период с 1 по 13 октября в Кишинёве состоится второй этап технических проверок транспортных средств, авторизированных для осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах.

Как сообщает пресс-служба примэрии, в этот период на станциях технического обслуживания в Кишинёве специалисты проверят техническое состояние микроавтобусов, а также их внешний и внутренний вид, включая оснащение, в соответствии с Правилами технического тестирования автотранспортных средств.

Микроавтобусы, которые не пройдут техническую проверку в течение установленного срока, не будут допущены к перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах. Кроме этого, право на предоставление услуг пассажирских перевозок будет отозвано у экономических агентов, которые не отправят транспортные средства на проверку.