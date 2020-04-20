В Нацбанке рассказали, каким будет курс валют во вторник

В Нацбанке рассказали, каким будет курс валют во вторник

Сегодня, 20 апреля, в Молдове действует тот же курс валют, что и в пятницу и выходные. Значения изменятся завтра, 21 апреля. 

Так, доллар прибавит 6 банов и будет стоить сегодня 17 леев 77 банов.

У евро минус 1 бан. Его цена составит 19 леев 26 банов.

Российский рубль прибавит 1 бан и будет стоить 24 бана. Цена румынского лея останется прежней – 3 лея 98 банов, а украинская гривна будет стоить 65 банов.

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