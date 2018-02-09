В Нацбанке Молдовы рассказали, что произойдет с долларом и евро в пятницу и выходные

Обнародован курс основных валют на 9, 10 и 11 февраля.

Сегодня и в предстоящие два дня доллар впервые за долгое время вырастет – правда, всего на 2 бана. Сегодня его курс составит 16 леев 61 бан за единицу.

Евро же, напротив, продолжает дешеветь. На сей раз его падение составит 17 банов. Стоимость валюты составит 20 леев 32 бана.

4 бана утратит румынский лей – 4 лея 36 банов, и один бан потеряет российский рубль, который будет стоить 28 банов. Стоимость гривны не изменится – 61 бан.