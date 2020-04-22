В Нацармии ужесточают меры по предотвращению распространения COVID-19

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По распоряжению министра обороны Александра Пынзаря меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа были ужесточены в связи с ростом числа подтверждённых случаев COVID-19, а также в связи с тем, что были зарегистрированы случаи инфицирования среди военнослужащих.

По данным пресс-службы Национальной армии, Александр Пынзарь распорядился срочно предпринять меры по самоизоляции членов семьи сотрудников, у которых был подтверждён диагноз «коронавирус», а также коллег, которые контактировали с ними. Кроме того, офисы учреждения были тщательно продезинфицированы. В министерстве также было сокращено число сотрудников.

– Большинство сотрудников Минобороны и военнослужащих работают удаленно. Призываю своих коллег беречь себя, никто не застрахован от вируса на 100%. Предусмотрительность может преодолеть любую опасность, – отметил Пынзарь.

По словам начальника военного инспектората полковника Виктора Пырцынэ, в целях безопасности ситуацию в воинских частях и в учреждениях Министерства обороны постоянно проверяют специалисты. Так, ежедневно в пунктах пропуска в части медицинские работники измеряют температуру и проверяют состояние здоровья военнослужащих и сотрудников Минобороны. Кроме того, им предоставляют дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

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