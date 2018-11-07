В НАЦ рассказали о ситуации с коррупцией в системе образования

Примерно 110 жалоб на коррупцию в учебных заведениях поступило в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) за девять месяцев текущего года. Это значит, что 12 граждан ежемесячно жалуются на новые случаи коррупции в области образования.

Такое заявление сделал руководитель ведомства Богдан Зумбряну на сегодняшних слушаниях по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка. Руководство НАЦ заявило, что, согласно опросу, количество незаконных платежей в учебных заведениях удвоилось.

– К примеру, только в Экономической академии в Кишинёве 60 преподавателей подозреваются в участии в коррупционной схеме, с помощью которой студенты могут “покупать” экзамены и дипломные работы. Напомню свежую историю с деканом юридического факультета, которого обвиняли в незаконных махинациях с докторскими степенями. Сюда же можно отнести и пять преподавателей Центра передового опыта в области энергетики и электроники, которых подозревают в пассивной коррупции, – сказал Зумбряну.

Глава НАЦ заявил, что зачастую те, кто отказывается дополнительно платить, находятся под давлением и подвергаются преследованиям со стороны учителей или родителей. Было также установлено, что некоторые директора, заместители директоров и бухгалтеры учебных заведений назначают себе премии за счёт родительских ассоциаций.

По словам Анжелы Кутасевич, госсекретаря по вопросам образования в Министерстве просвещения, культуры и исследований, сотрудниками министерства совместно с НАЦ был разработан план предотвращения случаев коррупции в системе образования.

– Мы настоятельно призываем руководителей образовательных учреждений проявлять бдительность и информировать соответствующие службы о лицах, вовлеченных в коррупцию, – отметила Кутасевич.

Согласно данным НАЦ, за 9 месяцев текущего года более 60 учителей оказались под наблюдением сотрудников по борьбе с коррупцией. В то же время в ведомстве заявили, что для выявления коррупционных правонарушений будет повышен контроль в областях образования, здравоохранения и внешней помощи.