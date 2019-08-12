В НАЦ подана жалоба о сдаче в концессию столичного аэропорта

0

Председатель Комиссии по расследованию и анализу организации и проведения приватизации и сдачи в концессию государственного имущества Игорь Мунтяну объявил, что подал жалобу в Национальный центр по борьбе с коррупцией относительно передачи Кишинёвского международного аэропорта в концессию.

В процессе анализа комиссия выявила ряд нарушений, рассмотрение которых входит в компетенцию правоохранительных органов. Сегодня мы уведомили НАЦ, поскольку уже необходимо, чтобы параллельно с работой парламентской комиссии по расследованию вмешались те, кто, вероятно, проведет более широкое расследование. Мы ожидаем, что в НАЦ зарегистрируют наше обращение, – отметил Игорь Мунтяну.

По его словам, пишет www.moldpres.md, есть тревожные признаки относительно того, как столичный аэропорт был передан в концессию. Комиссия по расследованию также ходатайствовала, чтобы в НАЦ проверили действия лиц, которые участвовали в принятии решения о разгосударствлении госсобственности, а также выяснили, как велись переговоры по договору концессии.

Столичный аэропорт был передан в ​концессию российской компании “Авиаинвест” в 2013 году на 49 лет.