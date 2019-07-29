В НАБПП подтвердили три вспышки африканской чумы свиней

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Три вспышки заболевания АЧС были подтверждены в Кагуле и селе Милешть Ниспоренского района. Согласно лабораторным результатам, заболевание обнаружили у свиней в частном домашнем хозяйстве в Милешть и в двух хозяйствах в Кагуле.

Для ликвидации очагов были приняты все необходимые меры, пишет publika.md. В частности, были созданы защитная зона и зона наблюдения. На предмет новых случаев заболевания проводится регулярный мониторинг домашних, а также диких животных.

Все владельцы хозяйств, где заражённые животные были уничтожены с целью ликвидации вспышки АЧС, получат компенсацию в соответствии с действующим законодательством.