Гражданам предложили воспользоваться электронной платформой идей для МВД

Гражданам предложили воспользоваться электронной платформой идей для МВД

Министерство внутренних дел запустило сегодня на своей интернет-странице платформу идей, посредством которой граждане смогут выдвигать свои предложения по улучшению деятельности учреждения.

Как передаёт moldpres.md, помимо граждан, и сотрудники ведомства могут использовать платформу для выдвижения своих предложений. За самые оригинальные и полезные идеи будет предоставлено вознаграждение.

Для того, чтобы выдвинуть предложение, желающим необходимо выбрать соответствующее подразделение МВД. Идеи и предложения граждан будут периодически рассматриваться, а лучшие из них будут применены на практике.

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