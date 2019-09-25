Гражданам предложили воспользоваться электронной платформой идей для МВД

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Министерство внутренних дел запустило сегодня на своей интернет-странице платформу идей, посредством которой граждане смогут выдвигать свои предложения по улучшению деятельности учреждения.

Как передаёт moldpres.md, помимо граждан, и сотрудники ведомства могут использовать платформу для выдвижения своих предложений. За самые оригинальные и полезные идеи будет предоставлено вознаграждение.

Для того, чтобы выдвинуть предложение, желающим необходимо выбрать соответствующее подразделение МВД. Идеи и предложения граждан будут периодически рассматриваться, а лучшие из них будут применены на практике.