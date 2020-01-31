В Мурманске молдаванина-наркодилера приговорили к 11 годам тюрьмы

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Суд Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы за торговлю наркотиками в Интернете. Мужчина договорился с неизвестным о совместном сбыте наркотиков в Мурманске.

С ноября по декабрь 2018 года молдаванин добывал зелье, расфасовывал и раскладывал в тайниках в городе, пишет severpost.ru. Информацию о тайниках с фото и текстовым описанием местонахождения мужчина предавал соучастнику посредством интернет-мессенджера.

Таким способом дилер дважды сбыл синтетический наркотик “соль”. Всего из незаконного оборота было изъято более 600 граммов наркотика, пишет источник.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.