В МПА СНГ горячо приветствовали официальное возвращение Республики Молдова к совместной работе (ФОТО)

В МПА СНГ горячо приветствовали официальное возвращение Республики Молдова к совместной работе (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Члены МПА СНГ горячо приветствовали официальное возвращение Республики Молдова к совместной работе.

Участники заседания рассмотрели оклад об организации наблюдателей на выборах в странах-членах СНГ, итоги Конференции по борьбе с терроризмом, информацию о заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, организацию международной конференции Института выборов как механизма признания власти.

Члены Совета МПА СНГ обсудили также проект плана деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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