В Москве задержанный за кражу велосипеда тираспольчанин сознался в семи убийствах

В Москве задержанный за кражу велосипеда тираспольчанин сознался в семи убийствах

Правоохранительные органы задержали 29-летнего уроженца Приднестровья за кражу велосипеда, а в ходе расследования тот признался в совершении серии убийств, совершённых на территории Тирасполя и Москвы.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщил осведомленный источник. Так, согласно полученной информации, уроженец Тирасполя 1989 года рождения был задержан 19 октября по подозрению в краже велосипеда на Ленинском проспекте в Москве. Тираспольчанин дал признательные показания, после чего изъявил желание признаться и в других преступлениях.

– Так, он рассказал следствию о том, что пребывая в Тирасполе, он совершил убийства шести женщин, мотивируя это ненавистью к ним, а также сознался в причастности к совершенному летом 2017 года убийству молодого человека в районе станции «Москва-Товарная», – сообщил собеседник агентства.

Данные показания будут проверены органами правопорядка.

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