В Москве молдаванка едва осталась жива после ударов сожителя утюгом и саблей

Опомнившись, мужчина сам вызвал скорую помощь.

В Москве между мужчиной, который ранее уже имел судимость, и его возлюбленной, уроженкой Молдовы, вспыхнула бытовая ссора. Однако словесная перепалка быстро переросла в драку, сообщает ren.tv.

Сожитель напал на несчастную с саблей, задев ее ухо и плечо. После этого разъяренный мужчина схватил утюг и нанес им несколько ударов по голове. Немного успокоившись, он сам вызвал скорую помощь. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мужчине грозит за содеянное уголовное наказание.

Ранее супруг-итальянец задушил и спрятал тело молдаванки, которую не могут найти уже месяц.