Полчаса удерживала за ногу от падения из окна: гражданка Молдовы спасла от смерти в Москве пенсионерку

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За драматической сценой наблюдали зеваки, и только один мужчина прибежал на помощь.

Полчаса удерживала от падения с верхотуры за левую ногу 83-летнюю одинокую старушку консьержка дома на Большой Черкизовской улице в Москве. Душевнобольная пенсионерка иначе бы рухнула с 4-го этажа и наверняка разбилась бы насмерть. Героическую даму зовут Валентина Семеновна Мунтян, родом она из Молдовы.

По словам женщины, она ухаживает за старушками, проживающими в этом доме. В октябре она была вынуждена уехать на пять дней — как гражданка Молдовы, для соблюдения миграционного порядка. И произошла беда. Одна из старушек прекратила есть и выходить из дома. Пять суток она голодала. Когда консьержка вернулась, она обнаружила, что старушка находится не в себе, передаёт mk.ru.

– Старушка выбросила из окна вещи, устроила бедлам, надела норковую шубу, сапожки и сидела на подоконнике кухни. Увидела меня — и спиной стала падать вниз. Я — бегом к ней, чудом успела схватить за левую ногу. Она кричала: «Валюшка, отпусти меня!» Я изо всех сил держала, звала на помощь. Утро, воскресенье, никого нет, я плакала… Внизу собрался «кинотеатр»: люди смотрят, а не помогают, – рассказала уроженка Молдовы.

Сосед, к счастью, знал кодовый номер, забежал и схватил женщину за правую ногу, так её втянули обратно. Сейчас медики забрали потерпевшую в психиатрическую больницу — пока она там лечится.