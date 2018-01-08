В монастырь Чуфля привезли чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия Байтальская»

Икона будет находиться в монастыре до 20 января.

Жители Молдовы, желающие поклониться иконе Пресвятой Богородицы «Одигитрия Байтальская», могут сделать это в столичном монастыре Святого Феодора Тирона.

Икону привезли с Украины. Она является святыней храма Рождества Пресвятой Богородицы села Байталы Ананьевского района Одесской области.

С греческого «Одигитрия» означает «Путеводительница». Прославлена икона обильными чудотворениями и исцелениями, особенно от бесплодия. Замироточила в 2012 году.