В монастырь Чуфля привезли чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Одигитрия Байтальская»

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В столичный монастырь Святого Фёдора Тирона (Чуфля) из Украины доставлена для поклонения чудотворная икона Божьей матери «Одигитрия Байтальская». Она будет находиться в монастыре до 20 апреля.

В переводе с греческого «одигитрия» означает «наставница». По словам архимандрита Николая Рошки, цитируемого ipn.md, по многочисленным просьбам верующих икона во второй раз была привезена в монастырь Чуфля. В прошлом году, в январе, когда она впервые находилась в Кишинёве, икона начала сверкать, это произошло в присутствии верующих, молящихся в церкви.

Вчера, 13 апреля, икону встретило большое число христиан, а в понедельник, 15 апреля, десятки верующих из Кишинёва и других населённых пунктов прибыли в монастырь, чтобы поклониться чудотворной иконе, установленной перед алтарём церкви Святого Фёдора Тирона. Стоит отметить, что в церкви монастыря Чуфля установлены несколько фрагментов мощей святых: Святого Иоанна Предтечи, Святого Николая Чудотворца, Святого Георгия Победоносца, Святого Дмитрия, Святого Иоанна Златоуста, Святого Василия Великого, Святого Григория Богослова, Святого Пантелеймона, Святого Спиридона и других.

Икона Божьей матери «Одигитрия Байтальская» – чудотворная икона из церкви села Байталы Одесской области. Еще с 2005 года настоятель церкви начал собирать многочисленные свидетельства христиан, которые рассказывают, что их молитвы были услышаны и возвращаются, чтобы поклоняться ей. Икона Богоматери «Одигитрия» – одна из знаменитых чудотворных икон Божьей матери, сохранившаяся на Святой Горе Афон в Ксенофонтском монастыре.