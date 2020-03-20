В Молдову завезены 4 случая коронавируса из Украины: заболевшие были в монастыре

В Молдову завезены 4 случая коронавируса из Украины: заболевшие были в монастыре

Информация была озвучена на брифинге для прессы после заседания Единого командного центра. 

Несмотря на призывы властей отказаться от путешествий наши соотечественники поехали в монастырь на Украину. В итоге четверо заболели коронавирусом и “завезли” вирус в страну. Они входят в число подтвержденных сегодня 17 случаев.

– Мы понимаем, что Великий пост. Да, мы православные, мы должны молиться, это приветствуется. Но вот наши сограждане поехали на Украину на экскурсию в монастырь. Экскурсии – это хорошо, но как итог мы имеем 4 завезенных случая из Украины, – отметил президент Игорь Додон. 

Глава государства в очередной раз призвал всех граждан быть максимально ответственными и воздержаться от путешествий в этот период времени.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md