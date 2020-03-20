В Молдову завезены 4 случая коронавируса из Украины: заболевшие были в монастыре

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Информация была озвучена на брифинге для прессы после заседания Единого командного центра.

Несмотря на призывы властей отказаться от путешествий наши соотечественники поехали в монастырь на Украину. В итоге четверо заболели коронавирусом и “завезли” вирус в страну. Они входят в число подтвержденных сегодня 17 случаев.

– Мы понимаем, что Великий пост. Да, мы православные, мы должны молиться, это приветствуется. Но вот наши сограждане поехали на Украину на экскурсию в монастырь. Экскурсии – это хорошо, но как итог мы имеем 4 завезенных случая из Украины, – отметил президент Игорь Додон.

Глава государства в очередной раз призвал всех граждан быть максимально ответственными и воздержаться от путешествий в этот период времени.

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