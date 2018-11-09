В Молдову запретят ввозить ртутьсодержащие продукты

С 1 января 2021 года в Молдове будет запрещен импорт и продажа продуктов, содержащих ртуть, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, ссылаясь на положения Минаматской конвенции о ртути.

В связи с недавним инцидентом, в ходе которого в столичном детском саду разбилось несколько градусников, в Министерстве предложили перейти на более безопасные виды термометров. Минздрав предупреждает, что ртуть является наиболее токсичным химическим элементом, оказывающим серьезные последствия для здоровья при вдыхании даже в небольших количествах. Ядовитый элемент со временем накапливается в организме. Он действует как нейротоксин, разрушая нервную и мозговую ткань.

Проникновение ртути в организм происходит через кожу, через вдыхаемый пар, либо через пищеварительный тракт при потреблении ртутьсодержащих продуктов. Приблизительно 80% вдыхаемых паров ртути поглощаются через дыхательную систему, а затем распределяются через систему кровообращения по всему организму, сообщают эксперты Министерства здравоохранения.

Если произошла утечка, шарики ртути необходимо аккуратно собрать с помощью пипетки. В этом случае нельзя использовать пылесосы или веники, чтобы избежать рассеивания опасных паров. В то же время, необходимо вывести людей из помещения и запереть входную дверь, чтобы исключить распространение паров в другие комнаты. Впоследствии рекомендуется тщательно очистить и проветрить комнату.