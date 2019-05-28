В Молдову возвращаются осадки: дожди будут идти всю неделю (ФОТО)

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По данным синоптиков, в Молдову возвращаются сильные дожди. В данной связи возможны перебои в подаче электричества.

На севере страны дождь будет идти на протяжении семи дней, сообщает Государственная гидрометеослужба. Осадки ожидаются с завтрашнего дня, 29 мая, в северных и центральных районах страны, а на юге будет облачно. Дожди прекратятся только в начале следующей недели, передаёт tv8.md.

Тем не менее жаркая погода сохранится. Максимальная температура воздуха в дневное время суток составит +28 градусов на севере, +29 градусов в центре и +30 градусов на юге.