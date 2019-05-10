В Молдову возвращаются дожди: синоптики обещают обильные осадки в течение трёх дней

В Молдову возвращаются дожди: синоптики обещают обильные осадки в течение трёх дней

Синоптики прогнозируют обильные осадки в течение следующих трёх дней. Дождь будет идти на всей территории Молдовы. Несмотря на это, воздух в стране немного прогреется.

В субботу, 11 мая, максимальная температура воздуха составит +21 градус в центре страны, +22 градусов на юге и +20 градусов на севере. Такая температура сохранится и в воскресенье, 12 мая, пишет tv8.md.

А в ночь с субботы на воскресенье столбики термометров опустятся до +7..+9 градусов. На следующей неделе осадки не прекратятся, возможно, будут и грозовые дожди.

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