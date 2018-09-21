В Молдову возвращаются дожди: похолодает сразу на 10 градусов

Погода будет благоволить жителям Молдовы еще завтра, а с воскресенья похолодает.

Так, если в субботу столбики термометров покажут +29, то уже в воскресенье они опустятся на 10 градусов – до +19. В понедельник температура вернется к субботнему показателю, а уже в последующие дни не превысит +19 во всех районах страны.

Дожди дня подряд – в воскресенье, понедельник и вторник – ожидаются на севере Молдовы. В остальных частях страны синоптики обещают сухую погоду.