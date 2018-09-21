В Молдову возвращаются дожди: похолодает сразу на 10 градусов

В Молдову возвращаются дожди: похолодает сразу на 10 градусов

Погода будет благоволить жителям Молдовы еще завтра, а с воскресенья похолодает. 

Так, если в субботу столбики термометров покажут +29, то уже в воскресенье они опустятся на 10 градусов – до +19. В понедельник температура вернется к субботнему показателю, а уже в последующие дни не превысит +19 во всех районах страны.

Дожди дня подряд – в воскресенье, понедельник и вторник – ожидаются на севере Молдовы. В остальных частях страны синоптики обещают сухую погоду.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий



Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md