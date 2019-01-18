В Молдову возвращается снег: синоптики рассказали о погоде в стране в ближайшие дни (ФОТО)

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В течение сегодняшнего дня, 18 января, на всей территории страны ожидается температура воздуха со знаком плюс. Столбики термометров поднимутся в некоторых районах до +4 градусов.

По данным синоптиков, сегодня температура воздуха будет мягче, чем вчера, передаёт protv.md. В течение всего дня будет преимущественно облачно, однако осадков не ожидается.

В северных районах страны температура воздуха в дневное время суток составит +2 градуса, а ночью опуститься до -5. В центре страны столбики термометров покажут +4 днём и -3 ночью. Немного теплее будет на юге, где температура воздуха составит от +3 днём до -3 ночью.

Завтра в некоторых северных районах и в центре страны ожидается небольшой снег. А с воскресенья синоптики обещают осадки, которые пройдут на всей территории Молдовы до среды.