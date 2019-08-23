В Молдову с визитом прибудет советник президента США по национальной безопасности

В Молдову с визитом прибудет советник президента США по национальной безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа совершит визит в Республику Молдова. Об этом сообщила премьер-министр Майя Санду. 

В то же время, по данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, после визита Джона Болтона в нашу страну глава кабинета министров РМ, в сопровождении ряда членов правительства, совершит с 31 августа по 4 сентября официальный визит в США. Ранее премьер-министр побывала с визитами в Брюсселе, Германии, Румынии, Украине и Литве, пишет moldpres.md.

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