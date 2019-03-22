В Молдову с визитом прибудет миссия МВФ

В Молдову с визитом прибудет миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном посетит Молдову в период 25 – 29 марта текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе представительства данного ведомства в Молдове. 

Как отмечает источник, задача миссии – ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов. Такие визиты, проводимые вне рамок официального цикла обзоров программ, являются стандартной практикой взаимодействия со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ.

 

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