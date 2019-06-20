В Молдову с рабочим визитом прибудет группа экспертов МВФ

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном будет находиться с 26 июня по 10 июля с рабочим визитом в молдавской столице.

Постоянный представитель МВФ в Республике Молдова Владимир Тулин уточняет, что «в ходе визита миссия проведет дискуссии с властями в контексте оценки программы, поддерживаемой МВФ, посредством механизмов финансирования ECF (расширенного механизма кредитования) и EFF (механизма расширенного финансирования). Миссия проанализирует развитие ситуации в экономике и достигнутые в реализации программы успехи, обновит макроэкономический прогноз и обсудит с властями дальнейшую макроэкономическую политику», передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что предыдущая рабочая миссия МВФ в молдавскую столицу состоялась 25-29 марта 2019 года, когда она обновила информацию о последних экономических событиях и обсудила политику, проводимую властями для поддержания макроэкономической и бюджетно-налоговой стабильности. Последняя оценка программы Республики Молдова с МВФ была проведена во второй половине марта 2018 года, когда было достигнуто соглашение на уровне экспертов о проведении третьей оценки. 29 июня 2018 года Исполнительный совет директоров МВФ завершил третью оценку программы, в результате чего Республика Молдова получила новый транш на сумму около 33,8 млн долларов США. Впоследствии финансирование было приостановлено.