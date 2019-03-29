В Молдову прилетели аисты: среди них был замечен даже редкий вид, занесённый в Красную книгу (ВИДЕО)

В Молдову прилетели аисты: среди них был замечен даже редкий вид, занесённый в Красную книгу (ВИДЕО)

В Молдову прилетели аисты. Первых птиц заметили в центральных районах страны. А у водоемов села Бульбока их насчитали больше двадцати.

По словам специалистов, температура воздуха не представляет опасности аистам, которые могут выживать при температуре в -10 градусов до тех пор, пока у них есть еда. Орнотологи говорят, что число аистов в Молдове в последние годы растёт. На днях видели даже двух черных аистов – этот вид считается исчезающим, он занесен в Красную книгу.

– Они останавливаются в болотистых местах и ищут еду, чтобы набраться сил. В последнее время наблюдается синантропизация – чёрных аистов замечают ближе к населенным пунктам, ближе к людям, – сказал орнитолог Анатолий Савин.

В населенных пунктах орнитологи насчитали около 400 гнёзд аистов. Кроме аистов, в Молдову прилетели и другие виды птиц: вяхирь и кряква.

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