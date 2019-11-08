В Молдову прибыли первые 50 тысяч доз вакцины против гриппа

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Первая партия из 50 000 доз вакцины против гриппа “Vaxigrip Tetra” была доставлена на склад вакцин Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ). Вакцины приобретены из средств Национальной медицинской страховой компании.

Начальник пресс-службы НАОЗ Олеся Кроитор отметила для moldpres.md, что доставленную партию при помощи авторефрижераторов развезут по территориальным центрам семейных врачей, которые распределят данную вакцину в соответствии с существующими планами.

Сегодня, 8 ноября, вакцина будет доставлена в столичные медучреждения и учреждения, расположенные на прилегающих территориях. В ближайшие дни вакцина против гриппа поступит во все административно-территориальные единицы.

По словам Олеси Кроитор, эта партия предназначена в основном для беременных женщин и детей. Другие категории риска будут покрыты за счёт следующих 150 тыс. доз, которые будут доставлены в течение текущего месяца.