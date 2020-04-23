В Молдову прибыла партия медицинской помощи от Турции (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в Международном аэропорту Кишинева приземлился самолет, доставивший медицинский груз из Турции. На основании личных договоренностей, достигнутых Игорем Додоном по итогам недавнего телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкое правительство безвозмездно передало нашей стране большую партию гуманитарного груза.

Это десятки тысяч масок, комбинезонов, тысячи пар защитных очков, перчаток и других средств защиты.

– Выражаю признательность турецкому руководству за открытость и готовность помочь Республике Молдова в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, борется с распространением коронавируса нового типа, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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