В Молдову прибудет миссия МВФ

В Молдову прибудет миссия МВФ

Глава миссии Международного валютного фонда по Республике Молдова Рубен Атоян будет находиться в Кишиневе с 22 января по 5 февраля.

Как отмечается в пресс-релизе МВФ в Молдове, делегация финансового учреждения проведет дискуссии с молдавскими властями об экономической и финансовой политике в целях подготовки новой программы финансовой поддержки.

Миссия МВФ будет учитывать последние показатели экономического развития и успехи властей в реализации программ помощи. В то же время будут рассмотрены макроэкономические показатели и изучены среднесрочные вызовы для проведения анализа экономических рисков, с которыми сталкивается Республика Молдова, пишет moldpres.md.

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