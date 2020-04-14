В Молдову прибудет еще одна партия помощи из Китая. Самолет для доставки груза бесплатно предоставит Россия (ВИДЕО)

В Молдову прибудет еще одна партия помощи из Китая. Самолет для доставки груза бесплатно предоставит Россия (ВИДЕО)

В конце этой недели в Молдову прибудет еще одна партия гуманитарной помощи из Китая – общим весом более 53 тонн. Груз доставят самолетом, бесплатно предоставленным в этой цели нашей стране Российской Федерацией. 

Об этом на брифинге для прессы сообщил Игорь Додон. Глава государства отметил, что речь о расходных материалах, столь необходимых молдавским врачам в борьбе с пандемией коронавируса.

– В конце недели ждем 80 тысяч тестов – это государственная закупка, более 280 тысяч респираторов – это и государственная закупка, и пожертвования от различных партнеров, более 600 тысяч пар перчаток, более 200 тысяч защитных экранов и так далее. Больницы, врачи оснащены всем необходимым для следующих недель, но в конце недели, 18-19 числа, будет еще одна партия помощи от КНР, –  сказал президент. 

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