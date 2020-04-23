В Молдову поступит партия гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 от Турции (ВИДЕО)

0

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

– Речь идет о защитном снаряжении: это и маски, и защитные костюмы, и другие материалы, – сказала она.

Напомним, в воскресенье в Молдову поступило более 50 тонн материалов для борьбы с коронавирусом. Их доставили из Китая на бесплатно предоставленном властями Российской Федерации самолете. Это маски, лекарства, защитные экраны, респираторы и многое другое. Часть партии является государственной закупкой, остальное было пожертвовано различными экономическими агентами, организациями и партнерами.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.