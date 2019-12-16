В Молдову поступили 16 тысяч «дозволов» от России (ДОКУМЕНТ)

В Молдову поступили 16 тысяч «дозволов» от России (ДОКУМЕНТ)

16 тысяч авторизаций для двусторонних/транзитных перевозок грузов из Молдовы на будущий год уже поступили из России. Об этом говорится в официальном документе, подписанном директором Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта в рамках Министерства транспорта РФ.

Уведомление поступило в адрес молдавского Минтранспорта. Таким образом, так называемую проблему «дозволов», необходимых для перевозки молдавских товаров в РФ, можно считать решённой.

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