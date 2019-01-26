В Молдову не пустили крупную партию зёрен кукурузы для попкорна (ВИДЕО)

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Всю партию зёрен кукурузы пришлось уничтожить после того, как выяснилось, что продукт заражён. чрезвычайно вредными веществами. Речь идёт о более 1,5 тоннах материала, который был привезён из Франции в сентябре и ожидал поступления в магазины страны.

В рамках системы быстрого оповещения по продовольственной и кормовой продукции ЕС в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов поступила информация о подозрительной партии продуктов, которую экспортировали в Республику Молдова. Несоответствующий показателям безопасности продукт не попал на полки магазинов. Семена кукурузы были заражены микотоксинами, а именно афлатоксином B1 и охратоксином.

По мнению специалистов, вещества, которые обнаружили в зёрнах, особенно опасны для организма человека. Они обладают канцерогенными свойствами и могут привести к серьёзным заболеваниям сосудов, пищеварительной и нервной системы. По словам представителей НАБПП, за последние 4 года это первый случай обнаружения продуктов, заражённых микотоксинами.