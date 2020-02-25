В Молдову экстрадировали иностранца, вербовавшего молдаванок для занятия проституцией (ФОТО, ВИДЕО)

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Гражданин Румынии, разыскиваемый Пограничной полицией за торговлю людьми, был экстрадирован британскими властями в Молдову. Процедура экстрадиции завершилась в конце прошлой недели в аэропорту Кишинёва.

Операция прошла при поддержке Интерпола и правоохранительных органов Англии. Правоохранителям удалось удержать 38-летнего гражданина Румынии, который в 2016 году через соцсети вербовал молдаванок для оказания интим-услуг в Турции, Греции и на Кипре. Согласно преступной схеме, девушкам предлагали поработать за границей, но впоследствии их принуждали оказывать сексуальные услуги.

Обвиняемого доставили в столицу рейсом “Лондон-Кишинёв”. В настоящее время гражданин Румынии находится в изоляторе временного содержания до выяснения всех обстоятельств.