В Молдову идут осадки: когда ждать дожди

В Молдову идут осадки: когда ждать дожди

К середине следующей недели в республику вернутся дожди. Согласно прогнозам синоптиков, нас ожидают осадки на протяжении нескольких дней, причем наиболее интенсивными они будут на севере и в центре Молдовы. 

Так, в северных и центральных районах Молдовы дожди будут идти в четверг и в пятницу, а на юге осадки ожидаются только в среду.

В то же время температура воздуха практически не изменится по сравнению с нынешней неделей: на севере ожидается от +16 до +22 градусов днем, в центре – от +17 до +23, на юге – от +18 до +24 в дневное время суток. Ночью столбики термометров опустятся до +6 на севере, до +8 в центре и до +9 на юге.

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