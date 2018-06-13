В Молдову идет аномальная жара: что рекомендуют специалисты

Синоптики предупредили, что на этой неделей жителей Молдовы ждёт жаркая погода, столбики термометров могут достигнуть отметки +34. В этот период очень важно защищать себя от солнечного удара.



Жаркая погода может значительно сказаться на состоянии здоровья человека. Некоторым для получения удара достаточно 15 минут, другие не сталкиваются с ним всю жизнь. Связано это с различной восприимчивостью людей к температуре и влажности, а также общим состоянием здоровья. Особенно осторожными в жаркий сезон нужно быть людям, страдающим от сердечной недостаточности и лишнего веса.

Для того, чтобы свести риск получения солнечного удара к минимуму, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в период с 12:00 до 16:00;

защищать голову светлым головным убором, а глаза солнечными очками;

в жару отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных, «дышащих» тканей;

употреблять легкую пищу: фрукты, овощи;

избегать употребления продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара, жареных или копченых продуктов, полуфабрикатов, фаст-фуда;

не употреблять горячие напитки, кофе, а также алкогольные напитки, включая пиво;

пить не меньше двух литров воды в сутки;

прогулки на открытом воздухе или физические упражнения выполнять до 11:00 или после 18:00;

в доме следует закрывать окна шторами и не открывать их до тех пор, пока температура воздуха на улице превышает температуру в доме;

при первых же симптомах солнечного удара обратиться к врачу.