В Молдову доставили ещё 8 160 тестов на обнаружение коронавируса

В Молдову доставили ещё 8 160 тестов на обнаружение коронавируса

Об этом в рамках брифинга сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В Молдову сегодня поступили две партии с тестами на обнаружение коронавируса. В одной партии 5 760 тестов, а во второй – 2 400 тестов. Они были приобретены за счёт средств Глобального фонда.

–  В связи с этим хочу поблагодарить наших партнёров за оказываемую поддержку, – отметила Думбрэвяну.

В свою очередь Игорь Додон сообщил о том, что в настоящее время власти ищут возможности доставки в Молдову партии гуманитарной помощи, предоставленной Китаем. В нее также входят тесты, а также медикаменты и другие необходимые для борьбы с коронавирусом вещи.

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