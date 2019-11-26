В Молдове зарегистрированы первые случаи переохлаждения: в больницу с гипотермией попали 4 человека

В Молдове зарегистрированы первые случаи переохлаждения: в больницу с гипотермией попали 4 человека

В период с 18 по 24 ноября Национальная служба неотложной медицинской помощи зарегистрировала 14 293 пациентов. В медучреждения были доставлены 5 594 пациентов, среди которых 4 298 взрослых и 1 296 детей.

По данным пресс-службы ведомства, у четырёх пациентов была диагностирована гипотермия. Первый случай острой гипотермии и переохлаждения III-IV степени был диагностирован у жителя Новых Анен. Второй случай был зафиксирован в столичном секторе Рышкановка. У 54-летнего мужчины случилась гипотермия I-II степени.

Третий случай произошёл в Страшенах. У 54-летнего мужчины была диагностирована гипотермия II степени нижних конечностей. Четвёртой жертвой переохлаждения I степени стала жительница столичного сектора Буюканы.

Все пациенты получили догоспитальную медицинскую помощь и были доставлены в больницу.

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