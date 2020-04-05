В Молдове зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

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Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Речь о 41-летнем мужчине, который скончался вчера вечером в Больнице скорой помощи. Его госпитализировали 30 марта в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. У него были хронические заболевания: гипертония, сахарный диабет второй степени, болезнь почек.

Также скончалась 71-летняя женщина в Фалештах. Ее госпитализировали 28 марта с кардиопатией и инфарктом миокарда. Состояние ухудшилось 2 апреля – появились температура и пневмония. На момент госпитализации женщина не сообщила, что общалась с вернувшейся из-за границы невесткой.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Молдове выросло до 14.

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