В Молдове зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

В Молдове зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

В первом случае речь идет о женщине, которой был 81 год. 5 апреля ее доставили в Больницу скорой медицинской помощи из Каушан в крайне тяжелом состоянии. Сегодня ночью она скончалась.

Также умер 78-летний мужчина. Он был госпитализирован в это же медицинское учреждение 4 апреля. У мужчины были хронические заболевания: кардиопатия и высокое артериальное давление.

Министерство здравоохранения приносит свои соболезнования близким и родным умерших.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Молдове выросло до 17.

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