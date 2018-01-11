В Молдове зарегистрировано три случая гриппа A(H1N1)

Один из них – скончавшаяся жительница Кишинева.

По словам пресс-секретаря минздрава Кристины Стратулат, всего в стране с начала холодного сезона было зарегистрировано более 102 тысяч случаев ОРЗ, пишет trm.md.

Чтобы избежать серьезных последствий заболевания, специалисты рекомендуют обращаться к врачу при появлении первых симптомов гриппа, а также избегать нахождения в многолюдных местах.

Для профилактики гриппа у минздрава имеется 200 тысяч доз вакцины. Все граждане из групп риска были провакцинированы в ноября прошлого года.

Напомним, сегодня стало известно о первом смертельном случае заболевания гриппом A(H1N1). Ей является 42-летняя жительница столичного сектора Буюканы.