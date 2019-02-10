В Молдове зарегистрировано 78 видов водоплавающих птиц

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В январе во всем мире была проведена международная перепись водоплавающих птиц. На территории Республики Молдова она была проведена Обществом по охране птиц и природы (ООПП). В результате переписи было выявлено 78 видов водоплавающих птиц.

Члены ООПП зарегистрировали виды и численность птиц, обитающих в водных бассейнах нашей страны: в озерах Манта, Белеу, Тараклия, Конгаз, Комрат (АТО Гагауз-Ери), Сэлаш, Гидигич, в водохранилищах Костешть-Стынка и Дубэссарь, а также а верхней части реки Днестр (Наславча-Холошница). Несмотря на то, что поверхность большинства водоемов в тот период была замерзшей, группе орнитологов удалось выявить 78 видов водоплавающих птиц, пишет moldpres.md.

Среди самых многочисленных видов в этом году являются Кряква (Anas platyrhynchos), Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), Лебедь-шипун (Cygnus olor) и Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Согласно данным, зарегистрированным в Республике Молдова во время Международной переписи водоплавающих птиц, составлен список, который будет отправлен в Wetlands International.