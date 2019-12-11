В Молдове зарегистрировано 4 случая гриппа

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В период с 30 сентября по 8 декабря специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали 4 случая заболевания гриппом, 2 из них были подтверждены лабораторными анализами.

По данным Нацагентсва общественного здоровья, на данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу в Молдове находится на низком уровне. С начала холодного сезона в стране было зарегистрировано 68 252 случаев ОРВИ, 7 572 из которых зафиксированы на прошлой неделе, и 2 662 случаев ОРЗ, в том числе 290 случаев, обнаруженных в период со 2 по 8 декабря.

Напомним, что в республике продолжается вакцинация против гриппа граждан с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.