В Молдове зарегистрировано 27 новых лекарственных препаратов

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям зарегистрировало в августе цены на 264 фармацевтических препарата и разрешило оборот 27 новых лекарств.

По данным ведомства, среди зарегистрированных препаратов фигурируют противоастматические, антибиотики, противовоспалительные средства, витамины, психотропные препараты, антисептики, муколитики, сердечные лекарственные средства и стоматологические препараты, пишет moldpres.md.

Помимо этого, в августе Комиссия по авторизации импорта лекарств рассмотрела 30 позиций, из которых 27 получили разрешение на импорт. Это сосудорасширяющие препараты, противовирусные средства, иммуномодуляторы (онкологические), офтальмологические препараты, кортикостероиды, психостимуляторы и гематологические лекарства.

С целью обеспечения фармацевтического рынка Республики Молдова качественными, эффективными и безопасными лекарствами, лаборатория по проверке качества лекарств проверила в минувшем месяце 2605 серий препаратов, пять из которых были забракованы.