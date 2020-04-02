В Молдове зарегистрирована шестая смерть от осложнений, вызванных коронавирусом

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Информация была представлена министром здравоохранения на брифинге для прессы.

Речь идет о человеке 1967 года рождения. Он находился в тяжелом состоянии в одном из медико-санитарных учреждений столицы. Помимо коронавируса у жертвы были хронические заболевания: ожирение, повышенное давление и так далее.

Таким образом, общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, в нашей стране составляет 6.

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